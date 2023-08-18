"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

По словам украинского гаранта, следующая неделя – это время важных для Украины мероприятий.

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Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости / Коллаж: Главред, фото: фото: офис президента, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Ко Дню Независимости Украины Владимир Зеленский анонсировал "мощные вещи", которые будут касаться усиления обороноспособности нашей страны. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов. Сегодня и в целом на этой неделе именно такая задача главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что власть делает все, чтобы накануне Дня независимости нашего государства можно было сказать, что "Украина сделала еще один шаг к кругу самых крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно".

видео дня

"Новости для Украины – увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже вместе не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", - отметил украинский гарант.

По словам президента, следующая неделя – это время важных для Украины мероприятий.

"Ни одного дня подготовки мы не потеряем. Никакого результата для Украины не упустим. Каждый день мы работаем. Ежедневно добавляем Украине силы. И я благодарю каждого, кто действует так же. Для Украины – только силу!", - сказал Зеленский.

Военная помощь Украине

Недавно глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что Америка официально одобрила отправку первой партии танков Abrams в Украину. Танки должны прибыть в Украину в начале осени. По его словам, вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

Кроме того, Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор не определился относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По крайней мере, это следует из его ответа немецким СМИ: "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - сказал он в эфире ZDF.

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