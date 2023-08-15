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Жданов рассказал, какие "сюрпризы" Украина может сделать для РФ в День Независимости

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 21:42 обновлено 15 августа, 21:51
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Военный эксперт отметил, что он не исключает сценария, по которому ВСУ продвинутся к Азовскому побережью ко Дню Независимости.
Жданов, ВСУ
Жданов рассказал о "сюрпризах" для РФ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

На День Независимости Украина не будет ждать "подарков" от страны-агрессора России в виде ракетных ударов. Наша страна и сама может сделать "сюрприз" россиянам, ударив по Москве или Крымскому мосту. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"До Крымского моста мы достаем пока только дронами, но, тем не менее, мы можем организовать такие атаки, которых враг не ожидает. Необязательно это будет Москва. Это могут быть любые военные объекты на территории России. Это болезненно бьет по Российской Федерации", - подчеркнул Жданов.

По его словам, все будет зависеть от нашего успеха на фронте и от передачи нам вооружений. Если будет успех на фронте, то ВСУ будут приближаться к Азовскому побережью, и тогда ракеты типа SCALP и Storm Shadow смогут достать до 145-й опоры Крымского моста, которая находится уже у границы с РФ. А если в ближайшее время Украина получит немецкие Taurus с дальностью 550 км, то, как говорит Жданов, украинские защитники смогут "много куда" достать.

видео дня

Военный эксперт отметил, что он не исключает сценария, по которому ВСУ продвинутся к Азовскому побережью ко Дню Независимости.

"Этот сценарий вполне вероятен. Сейчас немного затормозилась ситуация, потому что Россия бросает в бой все, что у нее есть, прекрасно понимая значимость линий обороны. За первую линию обороны был тяжелый бой", - добавил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

РФ готовит удар по Украине на День Независимости

Раньше в Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День Независимости. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские оккупанты известны своей почти мистической тягой к разным датам, поэтому День Независимости – 24 августа – для них станет еще одним "скрепным" поводом нанести удар по Украине.

Недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что на День Независимости Украины РФ готовит удары по людным местам. По словам Жданова, давление на украинское общество с тем, чтобы принудить его к миру, Россия вполне может и будет оказывать, чтобы украинцы согласились на мир любой ценой.

Кроме того, Жданов заявил, что накануне Дня Независимости Украины РФ нацелилась на один город Украины. Оккупанты хотят отбить Купянск Харьковской области. Говоря о вероятности захвата РФ Купянска, Жданов отметил, что шансы у оккупантов на это небольшие, но есть.

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