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Пенсионный фонд даст доплаты ко Дню независимости: сколько и кто имеет право

Дмитрий Видоменко
15 августа 2023, 11:37 обновлено 15 августа, 11:41
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Части украинцев Кабинет министров и Пенсионный фонд профинансирует разовую денежную выплату ко Дню Независимости .
Монеты, пенсионерка
Некоторые украинцы паолучат доплаты к пенсии ко Дню независимости / коллаж Главред, фото УНИАН

Пенсионный фонд Украины в августе 2023 года профинансирует разовую денежную выплату ко Дню Независимости ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, а также тем гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

Правительство определило такие размеры разовой денежной выплаты:

  • Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам (I группы ‒ 3 100 грн; II группы ‒ 2 900 грн; III группы ‒ 2 700 грн).
  • Участникам боевых действий, участникам Революции Достоинства, пострадавшим в столкновениях с правоохранителями, и бывшим несовершеннолетним заключенным нацистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в местах принудительного содержания родителей – 1 000 грн;
  • Людям, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 100 грн;

Как получить такую доплату

Пенсионеры, которые имеют право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией. Деньги на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые принадлежат к категории "ветераны войны", проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходили службу.

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Другим лицам, которые имеют право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, помощь выплачивается по факту их обращений в органы ПФУ с документами, которые подтверждают право на такую выплату, а также данными о текущем счете, который был открыт на имя лица в уполномоченном банке.

Выплаты пенсионерам: что известно

Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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