В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн: кто попал в список

Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с Законом "О статусе народного депутата Украины".

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Пенсии в Украине повысили в июле / Коллаж Главред, фото pixabay

После индексации пенсии в июле наибольшую прибавку к выплатам получили народные депутаты и государственные служащие.

В июле, после последнего повышения, некоторым пенсионерам удалось получить увеличение пенсии на 1450 гривен, сообщает издание На пенсии.

Теперь средний размер увеличения пенсии составил 1020,71 гривен. Всего перерасчеты были проведены для 19 419 пенсионеров.

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Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с Законом "О статусе народного депутата Украины". Так, у 659 человек средняя пенсия выросла на 1450,98 гривен.

После них идут госслужащие, у которых среднее повышение составило 1046,7 гривен. Перерасчет был выполнен для 16 989 человек.

1574 человека, получающих пенсии в соответствии с Законом "О службе в органах местного самоуправления", получили повышение своих ежемесячных выплат в среднем на 634,89 гривен.

Наименьшее увеличение пенсии получили 197 граждан, чьи пенсии были назначены в соответствии с Законом "О научной и научно-технической деятельности". В среднем, повышение составило 422,51 гривен.

Пенсии в Украине - что важно знать

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Ранее стало известно, что украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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