В Украине пересчитали пенсии: увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности

Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

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Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины в течение 2023 года было проведено несколько перерасчетов пенсий но некоторым украинцам предоставили дополнительные доплаты.

В марте 2023 года в Украине уже проиндексировали выплаты для людей с инвалидностью, поэтому больше повышений не будет. Такая пенсия зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности, передает 24 канал.

Сейчас выплаты по инвалидности составляют:

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100% пенсии по возрасту - для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту - для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту - для лиц с инвалидностью III группы.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что важную роль также играет период со дня установления инвалидности до возраста 60 лет. Он зачисляется в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Стало известно, какова минимальная сумма таких пенсий.

Для лиц с инвалидностью І группы - 2 300 гривен.

Для лиц, которые не работают, с инвалидностью II и III групп - 2 100 гривен.

Для работающих лиц с инвалидностью II и III групп - 2 093 гривны.

Пенсии в Украине

Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. Стало известно, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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