'Саммит этого не решает': Куса рассказал, почему затягиваются поставки оружия в Украину

Странам-партнерам Украины надо годы для того, чтобы развернуть мощности так, чтобы полностью покрывать наши потребности.

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Куса рассказал, почему затягивались поставки оружия в Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса рассказал, изменится ли после саммита в Вильнюсе ситуация с поставкой оружия.

"Сам по себе саммит этого не решает. У нас проблема была не столько в том, что страны НАТО затягивали поставки специально. Я думаю, что этот этап уже давно прошел, и табу по поводу поставок сняты. Просто есть проблема, но уже объективного характера, которая не зависит от саммита, и заключается в том, что европейские и американские производители оружия были не готовы к войне таких масштабов, и их мощности еще не развернуты в полную силу", - отметил эксперт.

Он добавил, что им нужно несколько лет для того, чтобы развернуть мощности так, чтобы полностью покрывать наши потребности.

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"И то не факт, что они будут это делать, потому что они не готовились к такой войне. Саммит не может заставить их открыть 50 новых заводов (я преувеличиваю), которые будут клепать нам танки и самолеты каждый день, как это было во время Второй мировой войны", - добавил Куса.

По вопросу политической воли, который стоял в прошлом году, уже все прошло, считает Илия Куса.

"Во время последних поставок я не видел особых проблем со стороны каких-то стран именно в плане затяжки. Нет такого, как это было в Германии в прошлом году, когда они очень долго принимали решение поставлять соответствующее вооружение. Сейчас уже, хоть и постепенно, но все вооружения, которые нам нужны, нам предоставляют. Даже решения по дальнобойным ракетам, судя по заявлениям, у нас будут - это вопрос времени. Их дадут, просто наладят логистику, и все", - подытожил эксперт.

Военная помощь Украине

Напомним, что Германия передала Украине помощь, которая включает Gepard, Biber и много оборудования. Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи для борьбы против российских оккупантов.

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявят 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

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