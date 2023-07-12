Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2 и более 70 боевых машин.

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Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи/ коллаж: Главред, фото: defenceimagery.mod.uk, МИД Украины

Правительство Великобритании выделило очередной пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Также планируется предоставить 50 миллионов фунтов стерлингов (64,7 миллиона долларов США) на поддержку ремонта оборудования и нового военного реабилитационного центра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление на Даунинг-стрит. Отмечается, что Великобритания скоро должна объявить об этом пакете военной помощи.

В заявлении правительства Британии говорится о том, что эти программы будут финансироваться через комплексный пакет помощи НАТО Украине.

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Также ожидается, что все члены G7 подпишут совместную декларацию, в которой будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

"Поскольку Украина достигает стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских сил начинает заражать линию фронта, мы усиливаем наши официальные договоренности, чтобы защитить Украину в долгосрочной перспективе. Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО пришлет сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получит от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Но три страны против передачи кассетных боеприпасов Украине. Решение президента США Джо Байдена не поддерживают в Германии, Британии и Испании.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия. Союзники Украины на Западе никоим образом не могут решиться на принятие решений, которые существенно облегчили бы борьбу с агрессором РФ, считает Михаил Подоляк.

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