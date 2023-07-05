"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

Союзники Украины на Западе никак не могут решиться на принятие решений, которые существенно облегчили бы борьбу с агрессором РФ, считает Михаил Подоляк.

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Западу нужно усилить военную поддержку Украины - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 17 ОТБр

Полномасштабное нападение агрессора России на Украину привело к тому, что Запад получил возможность уничтожить своего врага чужими руками. Украина по-прежнему вынуждена фактически "выгрызать" оружие у нерешительных западных союзников в то время, пока российские оккупанты продолжают наносить удары. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Запад вытащил "золотой лотерейный билет", поскольку после полномасштабного нападения РФ на Украину получил возможность ослабить врага чужими руками. Однако западные партнеры никак не могут решиться на принятие решений, которые существенно облегчили бы для Украины борьбу с российскими оккупантами.

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Чиновник акцентировал внимание на том, что пока Запад медлит, Украина борется за свое существование и теряет людей.

"Только представьте: по глупости ваших врагов вам удастся вытащить золотой лотерейный билет. Все, что вам нужно – принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, обновив собственные склады. И вы… сомневаетесь. Каждое решение приходится буквально выгрызать зубами", - сказал Михаил Подоляк и подчеркнул, что Украине приходится тратит месяцы на договоренности.

Контрнаступление ВСУ

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сказали, что контрнаступление ВСУ идет медленно из-за того, что оккупанты России настроили оборонительные рубежи и заминировали территории. Украинским военным нужно больше времени, чтобы преодолеть преграды.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия освободит Бахмут. По его словам, в силах обороны ставят для себя такую задачу и действуют по плану.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг сведения о том, что на Западе якобы недовольны результатами контрнаступления ВСУ. По мнению Шольца, армия Украины работает организованно, правильно и целеустремленно.

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