Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

Оккупанты готовились к украинскому контрнаступлению заранее, поэтому подготовили фортификационные сооружения и заминировали территории.

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Контрнаступление ВСУ медленнее, чем ожидалось / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинские военные пошли в контрнаступление, но темпы продвижения вперед не такие быстрые. Российские оккупанты заранее готовились к наступлению ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Оккупанты минировали украинские территории, создавали линии обороны и фортификационные инженерные сооружения. Все это мешает украинским военным и требует большего времени и усилий для продвижения.

"И учитывая, что украинская армия и силы безопасности и обороны считаются с жизнью людей и имеют целью сохранение жизни личного состава, то, конечно, что эти препятствия не преодолеваются с помощью инструмента "мясных атак", как это делает враг", - сказал Юсов.

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Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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