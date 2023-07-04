Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военным

Российские оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области. При этом враг целился по месту прощания с погибшим военнослужащим. Об этом заявил один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко ("Чили"). Видео уже разлетелось в Сети.
Днем 4 июля в последний путь провожали погибшего украинского военного Олега Фадеенко с позывным "Малыш". Он заявил, что у россиян нет честных и моральных ценностей.
"Когда вы стреляете по точке прощания с погибшим бойцом, который с честью отстаивал украинские земли, это не то что жалко, вам нет прощения. За нами только месть, месть за всех погибших", - сказал "Чили".
К счастью, оккупантам не удалось ранить людей, которые пришли на прощание с военным.
Однако в Первомайском увеличилось количество пострадавших.
Жертвы и раненые в Первомайском
По состоянию на 18:30 количество пострадавших резко возросло до 41 человека. Среди них 12 детей, в том числе 2 младенца.
"По информации медиков, состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении МВД Украины.
В результате ракетного удара оккупантами повреждены 8 многоэтажных домов и 8 автомобилей.
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Напомним, в Сумах в результате российской атаки беспилотниками есть погибшиек. В Сумской ОВА сообщают, что было четыре попадания БПЛА типа "Shahed 136" по центру Сум.
Известно о раненых различной степени. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.
В ночь на 29 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области прогремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.
В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. К счастью, все Шахеды в небе над Киевом были уничтожены.
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