Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военным

В результате обстрела Первомайское количество пострадавших возросло до 41 человека. Среди них 12 детей.

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В Первомайске резко увеличилось количество травмированных / коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак

Российские оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области. При этом враг целился по месту прощания с погибшим военнослужащим. Об этом заявил один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко ("Чили"). Видео уже разлетелось в Сети.

Днем 4 июля в последний путь провожали погибшего украинского военного Олега Фадеенко с позывным "Малыш". Он заявил, что у россиян нет честных и моральных ценностей.

"Когда вы стреляете по точке прощания с погибшим бойцом, который с честью отстаивал украинские земли, это не то что жалко, вам нет прощения. За нами только месть, месть за всех погибших", - сказал "Чили".

видео дня

К счастью, оккупантам не удалось ранить людей, которые пришли на прощание с военным.

Однако в Первомайском увеличилось количество пострадавших.

Жертвы и раненые в Первомайском

По состоянию на 18:30 количество пострадавших резко возросло до 41 человека. Среди них 12 детей, в том числе 2 младенца.

"По информации медиков, состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении МВД Украины.

В результате ракетного удара оккупантами повреждены 8 многоэтажных домов и 8 автомобилей.

Удары РФ по Украине

Напомним, в Сумах в результате российской атаки беспилотниками есть погибшиек. В Сумской ОВА сообщают, что было четыре попадания БПЛА типа "Shahed 136" по центру Сум.

Известно о раненых различной степени. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области прогремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. К счастью, все Шахеды в небе над Киевом были уничтожены.

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