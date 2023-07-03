Куча комнат и вид на море: жена главы Киевгорстроя купила виллу за 19 млн евро

На территории 5 тысяч квадратов расположен огромный дом, в котором есть куча комнат, ванных, большая гостиная и даже свой винный погреб.

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Жена главы Киевгорстроя купила виллу за 20 млн евро / Коллаж: Главред, фото: Bihus.info

Жена президента Киевгорстроя Игоря Кушнира купила роскошную виллу на Лазурном побережье в городке Вильфранш-сюр-Мер, вблизи Ниццы. При этом Кушнир утверждал, что у него якобы нет имущества за пределами Украины. Об этом стало известно журналистам Bihus.info.

Они утверждают, что вилла была оформлена на компанию жены Кушнира. Её площадь составляет 850 квадратных метров: 6 спален и винных комнат, винный погреб, большая гостиная и кухня. Дом расположен на закрытой территории, площадью более 5 тысяч квадратов. Там есть бассейн, большой сад, гараж на 8 машин и панорамный вид на море.

Сообщается, что процесс покупки виллы начался еще в 2019 году.

"Кипрская компании Оксаны Кушнир Koksi Holding договорилась о покупке французской фирмы SCP Cayo (на которую и записана вилла) и оплатила аванс. Финальный этап оформления состоялся весной 2020-го. Подтверждение этой операции мы нашли и в финансовых документах компании, которая продала компанию Koksi Holding Оксаны Кушнир, и в аудиторском отчете самой Koksi Holding", - говорится в сообщении.

Жена главы Киевгорстроя купила виллу за 20 млн евро / фото: Bihus.info

Стоимость виллы составляет почти 19 миллионов евро. Сейчас французские риелторы оценивают её в 20 миллионов евро.

Журналисты утверждают, что Игорь Кушнир заявил, что не является владельцем этой виллы.

Стоит отметить, что Кушнир уже более 10 лет является президентом Киевгорстроя. Компания на 80% принадлежит городу. В начале 2023 года компания прекратила строительные работы и потребовала дополнительного финансирования из бюджета.

Смотрите видео о дорогущей вилле жены главы Киевгорстроя:

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