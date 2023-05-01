Вилла в Испании за "белые билеты": вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали

Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали/ Telegram Игорь Мосийчук

В оперативном командовании "Юг" отреагировали на информацию о руководителе Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении путем злоупотребления своим служебным положением. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников, и за эти деньги якобы купил виллу в Испании и другое имущество.

Заявление ОК "Юг" по этой ситуации было опубликовано в Facebook. Там подчеркнули, что будут способствовать расследованию.

"Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к Вооруженным силам Украины и дискредитируют важный сегодня процесс мобилизации. Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных", – отмечается в заявлении.

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В ОК "Юг" сообщили, что уже были назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур. Одесского военкома на время этих проверок отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Сохранение доверия украинского общества, предотвращение подобных случаев недобропорядочности в будущем, качественная кадровая работа – это важная составляющая деятельности Вооруженных сил Украины, без которой крайне трудно будет одержать победу над врагом", – отмечается в заявлении оперативного командования "Юг".

Также там призвали украинцев дождаться результатов проверки и обнародования информации компетентными органами, а в случае, если информация подтвердится – "не отождествлять действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины".

Одесский военком Евгений Борисов/ Telegram Игорь Мосийчук

В чем подозревают одесского военкома

Одесский военком Евгений Борисов оказался в центре коррупционного скандала в конце апреля, когда экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

Вилла в Испании, которую приобрел Борисов/ Telegram Игорь Мосийчук

Сам военком, по данным Мосийчука, отдыхал в Марбелье от 22 декабря 2022 года до 18 января 2023 года, во время действия военного положения в Украине.

Также экс-нардеп рассказал, что военком приобрел в Европе дорогой внедорожник и зарегистрировал его как "гуманитарную помощь".

Экс-нардеп обвинил одесского военкома в том, что он продавал "белые билеты" и воровал на обеспечении военных, мол, именно таким образом у него появились деньги на дорогую недвижимость. Также Мосийчук напомнил, что сын Борисова работает в Одесском управлении СБУ.

Ранее сообщалось, что в Черкассах разгорелся скандал из-за избиения гражданского работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, новое название военкоматов). В сети было обнародовано видео, автор которого утверждает, что военные избили мужчину после того, как пытались вручить ему повестку.

Напомним, в Днепре разгорелся скандал после того, как владелица одного из элитных ресторанов препятствовала работе работников ТЦК и СП. Женщина поссорилась с работниками ТЦК и СП и не позволила им проверять документы посетителей заведения.

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