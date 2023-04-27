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Скандал в Днепре: владелица ресторана нагрубила работникам ТЦК, против нее возбудили дело

Алёна Воронина
27 апреля 2023, 16:02 обновлено 27 апреля, 16:04
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Владелица элитного заведения поссорилась с военными из-за того, что они хотели проверить документы у посетителей.
Скандал в ресторане Днепра
В Днепре владелица ресторана нагрубила работникам ТЦК/ скрин

В Днепре разгорелся скандал после того, как владелица одного из элитных ресторанов препятствовала работе сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, новое название военкоматов).

Женщина поссорилась с работниками ТЦК и СП и не позволила им проверять документы посетителей заведения. Соответствующее видео появилось в сети.

Владелица нагрубила военным и отказалась пропускать их в ресторан, объясняя это тем, что, мол, после их проверок в заведение перестанут ходить посетители.

видео дня

"Какую работу вы делаете? Я уважаю военнослужащих. Но я буду говорить и "тыкать", что захочу, то и буду делать. Это вы меня не уважаете. Поэтому вы пришли в мое заведение и трогаете моих гостей. Когда вы будете ходить, никто ходить не будет", – на повышенных тонах говорила она военным.

Кроме этого, она поинтересовалась у одного из работников ТЦК, сколько ему лет и почему он не находится на фронте.

Скандал в ресторане Днепра
Скандал в ресторане Днепра/ скрин

Смотрите видео о том, как владелица ресторана в Днепре препятствовала работе сотрудников ТЦК:

Против владелицы ресторана возбудили дело

За такие действия против владелицы заведения было возбуждено дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов, военнослужащему и т.д.).

Максимальное наказание, которое может грозить женщине за сопротивление работникам ТЦК и СП – лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас продолжаются следственные действия. Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области в комментарии ТСН.uа.

Реакция военных

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Карась отреагировал на такой инцидент. Он на своей странице в Twitter подчеркнул, что владелица заведения должна попросить прощения у военнослужащих, которых она обидела во время выполнения ими своих обязанностей.

Вручение повесток в Украине

Ранее адвокат Андрей Новак пояснил, какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат), когда у человека уже повестка на руках. Среди таких причин, в частности: состояние здоровья самого гражданина (например, он тяжело заболел, сломал руку или ногу и т.д.); смерть близкого родственника; необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены; стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования; сдача экзаменов в высших учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. КМУ разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации. Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

В Офисе президента Украины объяснили, будут ли в Украине раздавать электронные повестки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

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