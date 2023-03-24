Юрист пояснил, когда легально можно не идти в военкомат с повесткой на руках

Адвокат Андрей Новак пояснил, какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат), когда у человека уже повестка на руках.

Повестка в военкомат / коллаж фото УНИАН и УП

В правовом поле есть небольшое количество причин, которые позволяют человеку с повесткой на руках не прийти в территориальный центр комплектования (в просторечии − военкомат). Об этом заявил в интервью порталу ТСН адвокат Андрей Новак.

"Если мы говорим о причинах, которые не повлекут за собой наступление какого-либо типа ответственности, то в первую очередь, это состояние здоровья самого гражданина. Например, он тяжело заболел или сломал руку, или сломал ногу и так далее. Или погиб кто-то из его близких родственников не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо появиться в военкомате. Также это необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены, если никто другой не может за ними ухаживать. Может быть стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования. И, по-моему, несколько странная возможность – это сдача экзаменов в высших учебных заведениях. Почему странно? Потому что студенты не подпадают под мобилизацию", – сказал юрист.

Новак прямо сказал – помимо наличия уважаемых причин, человеку нужно будет вовремя подать в ТЦК документы, которые их подтверждают.

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"Либо— сразу, как только эти основания отпадут, необходимо явиться в центр комплектования с подтверждающими документами, или, если не успели прибыть, то — во время рассмотрения административного дела именно в центре комплектования. Потому что порядок рассмотрения административной ответственности такой − командир центра комплектования в случае неявки военнообязанного по повестке на месте имеет право рассмотреть административное дело, а потом вынести протокол о привлечении к административной ответственности. Именно во время рассмотрения этого дела нужно предоставить свои объяснения и именно в этот момент можно принести подтверждающие документы о том, что гражданин законно не мог прийти по повестке в указанные дату и время. В таком случае ответственность не наступит", – подытожил юрист.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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