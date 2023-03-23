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Мобилизация в ВСУ: юрист пояснил, кого могут снова взять на учет и призвать

23 марта 2023, 10:09
Юрист объяснил, почему могут получить повестку и быть призванными в армию лица, которые сняты или исключены из военного учета.
Военком, повестка
Кого могут снова взять на учет и призвать в ВСУ - объяснение юриста / коллаж фото УНИАН и УП

Военнообязанных украинцев могут снимать или даже исключать с военного учета, но во время общей мобилизации во время военного положения им может быть вручена повестка сотрудниками ТЦК и они даже могут быть призванными в ряды ВСУ. Об этом заявил в комментарии Зеркалу недели юрист-волонтер горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.

"Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва, этим занимается ТЦК", — пояснил юрист.

Зайцев отметил, что в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть список лиц, имеющих право на отсрочку, но снятые с военного учета мужчины не подпадают ни под одну из указанных в статье категорий.

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"Решая вопрос о призыве на военную службу таких лиц, следует иметь в виду следующее. Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии", — сказал он.

Но подчеркнул юрист, в вышеуказанном случае нужно обратить внимание, на основании чего людей некогда сняли из учета.

Как пояснил юрист, если военный был уволен со службы на основании заключения военно-врачебную комиссию (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то его мобилизация исключается в принципе, поскольку законодательство предусматривает отсрочку для такого человека.

А вот лица, которые были сняты с военного учета по причине непригодности к военной службе, дополнительно вызываются в ТЦК и перепроходят военно-врачебную комиссию. И, если их признали пригодными или ограничено пригодными к службе, то этом может повлечь следующий призыв на военную службу.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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