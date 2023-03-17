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Юрист пояснил, когда можно не идти в военкомат с повесткой

17 марта 2023, 09:43
Какие законные причины позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат) с повесткой на руках - комментарий юриста Андрея Новака.
Повестка
Когда можно не идти в военкомат с повесткой: объяснение юриста / коллаж фото УНИАН и УП

Есть некоторые факторы, которые законно позволяют человеку не посещать Территориальный центр комплектования (в просторечии ‒ военкомат), даже когда он получил повестку. Об этом сказал адвокат Андрей Новак в интервью порталу ТСН.

"Если вы говорите о лицах, имеющих право на отсрочку от мобилизации, то замечу, что это право не является уже утвержденным статусом у гражданина, поэтому ему необходимо получить это право. Соответственно, если у него есть определенные основания для отсрочки, например, у него родители – лица с инвалидностью или у него самого проблемы со здоровьем и есть определенная группа инвалидности, или у него трое или более детей – откуда военкомат может знать эти обстоятельства, если раньше гражданин не обращался в военкомат для уточнения своих учетных данных, когда эти данные менялись? В военкоматах есть информация 5-10-15-летней давности, когда определенный гражданин был здоровым, красивым, молодым юношей в возрасте 18-20 лет, а сейчас ему уже условно 35 и у него трое детей, и родители с инвалидностью. Откуда военкомат может об этом знать? Соответственно, если такому лицу вручают повестку, необходимо взять эту повестку и пойти в военкомат, и получить это право на отсрочку", — рассказал адвокат.

Как говорит Новак, у человека обязательно в военно-учетных документах должна стоять отметка о том, что он имеет право на отсрочку от мобилизации. И в следующий раз, когда ему попытаются вручить повестку, то он может просто показать свои бумаги.

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Кроме того, как говорил юрист, другими уважаемыми для неявки в ТЦК причинами являются состояние здоровья, смерть родных, уход за больными родными, стихийное бедствие либо другая чрезвычайная ситуация, а также сдача экзаменов в вузах.

"Если мы говорим о причинах, которые не повлекут за собой наступление какого-либо типа ответственности, то в первую очередь, это состояние здоровья самого гражданина. Например, он тяжело заболел или сломал руку или ногу и т.д. Или погиб кто-то из его близких родственников не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо появиться в военкомате. Также это необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены, если никто другой не может за ними ухаживать. Может быть стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования. И, по-моему, несколько странная возможность – это сдача экзаменов в высших учебных заведениях. Почему странно? Потому что студенты не подпадают под мобилизацию", – подытожил Новак.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

Другие новости о мобилизации:

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