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Офицер объяснил, до какого времени в Украине массово будут раздавать повестки

22 февраля 2023, 08:40
Массовая раздача повесток украинцам продлится минимум до 20 мая 2023 года, говорит руководитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.
Военком, повестка
До какого времени в Украине массово будут раздавать повестки - ответ офицера ТЦК / коллаж фото УНИАН и УП

Массовая раздача повесток в Украине ‒ на улице, блокпосту, работе, по месту жительства или отдыха ‒ продлится минимум до 20 мая будущего года. Об этом заявил в комментарии ТСН руководитель Львовского областного территориального центра комплектации Александр Тищенко.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день украинским законодательством четко не определен порядок, где можно или запрещено вручать повестку.

"Вручение повесток может осуществляться где угодно", — заявил Тищенко.

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Он также объяснил, что повестки вручаются не для того, чтобы сразу отправить военнообязанного сразу на фронт, а для уточнения его военно-учетных данных.

Кроме того, Тищенко ответил на вопрос, сколько еще продлится ситуация, при которой украинцам в массовом порядке вручают повестки

"Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года. И да - продолжаются мобилизационные мероприятия", ‒ сказал он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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