ВСУ занимают новые позиции: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

Украинские военные заявили, что ждут приказа о начале контрнаступления.

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Украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 10 ОГШБр Эдельвейс

Украинские военные из 63-й бригады ВСУ, которые уже несколько месяцев держат оборону в лесах между Донецкой и Луганской областями, рассказали о подготовке контрнаступления.

Сейчас они выдвигаются на одну из позиций недалеко от города Кременная в Луганской области, рассказали украинские защитники в комментарии Сurrenttime.

"Они (россияне) уже очень давно пробуют зайти в лес, но у них не получается, – описывают расклад сил на позиции украинские военные. – Мы их запустим чуть-чуть, а потом захлопнем их там, и все".

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Вместе с тем бойцы ВСУ подтвердили данные о том, что в рядах российской армии на участке фронта в районе Кременной воюют элитные подразделения с опытными бойцами. Военные 63-й бригады ВСУ это подтверждают.

"Они осторожные, умные, почти полностью дублируют нас в тактических действиях, но один у них минус: мы на своей земле, а они нет", – замечают они.

При этом украинские военные заявили, что ждут приказа о начале контрнаступления для освобождения оккупированных территорий.

"Сейчас мы просто ждем, когда нам дадут команду на контрнаступление, – говорят военные на передовой. – Наши пацаны все готовы, заряженные. Так что будет весело!".

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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