Повестки будут выдавать всем: Кабмин расширил полномочия военкоматов

Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.
Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.
В постановлении Кабинета министров отмечается, что с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.
Кроме того, военкоматы имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).
Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
Мобилизация в Украине
Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.
Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.
8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.
7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.
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