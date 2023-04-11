Повестки будут выдавать всем: Кабмин расширил полномочия военкоматов

Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

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Мобилизация в Украине и повестки / УНИАН

Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

В постановлении Кабинета министров отмечается, что с поставленной задачей с территориальных центров комплектования и социальной поддержки также были сняты задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.

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Кроме того, военкоматы имеют право извещать граждан о мобилизации и призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).

Исключением являются военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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