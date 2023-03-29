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"Есть проблемы с мобилизацией": в Украине могут раздавать повестки через мессенджеры - Вениславский

29 марта 2023, 19:28
По словам Вениславского, до полномасштабного вторжения была почти полностью сформирована база мобильных номеров мужчин призывного возраста.
Федор Вениславский, военный билет
Украинцам могут раздавать повестки через мессенджеры / коллаж фото УНИАН, Википедия

В Украине военнообязанным могут начать раздавать повестки через мессенджеры. Об этом в эфире телемарафона заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский. Видео уже разлетелось в Сети.

По его данным, в парламенте уже рассматривают возможность осуществления выдачи повесток именно таким способом. Он добавил, что до полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", - сказал Вениславский.

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Он добавил, что уже якобы есть технические возможности удостовериться, что человеку была доставлена повестка онлайн. К тому же он считает, что это могло бы решить проблемы с мобилизацией.

"Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что из-за войны имеем очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на воинский учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом", - пояснил нардеп.

Вениславский
Украинцам могут раздавать повестки через мессенджеры / скриншот с видео

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

Другие новости:

война в Украине военкоматы повестка вторжение России Федор Вениславский
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