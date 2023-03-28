Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из Хакасии

Ликвидированному российскому оккупанту было 22 года. Он оказался тезкой российского министра обороны.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Шойгу / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

Украинские военные в Николаевской области ликвидировали российского оккупанта с фамилией Шойгу. Об этом сообщили в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

"На Николаевщине застрелили Шойгу. Подробности позже", - говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно, что украинские защитники застрелили солдата страны-агрессора России Шойгу Эмера-Ооловича Сата. Оккупанту было 22 года и свой день рождения он праздновал бы только в ноябре. Этот солдат родом из Хакасии. Он оказался тезкой российского министра обороны Сергея Шойгу.

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В Сети опубликовали документы ликвидированного оккупанта. Оказалось, что Сат - это фамилия оккупанта, Эмер-Оолович - его отчество.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Шойгу / Telegram

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

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