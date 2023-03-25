Больше 200 осколочных ранений и 5 пулевых: невероятная история спасения украинского военного

Доброволец Станислав Морозов попал во вражескую засаду, где в него начали стрелять и забросали гранатами.

Украинский военный Станислав Морозов чудом выжил в бою под Бахмутом / Коллаж скриншот из видео

Украинский военный Станислав Морозов с позывным "Ноль" чудом выжил в тяжелом бою под Бахмутом. Его забрали из передовой с многочисленными осколочными и пулевыми ранениями. Об этом сообщает ТСН.

51-летний Станислав родом из Харькова. Он еще в 2015 году пошел на фронт добровольцем, в 2022 году также пошел защищать страну. Уже после полномасштабного вторжения он попал в Нацгвардию, где стал парамедиком без медицинского образования.

"Есть квалификация медики, они находятся в медицинских ротах. А моя задача – первый обзор раненого, первая помощь и отправка дальше в тыл", — объясняет Станислав.

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В один из дней Станислав с группой пошел на зачистку. Они должны были захватить дом и не помешать врагу зайти с тыла. Однако там была засада оккупантов и враг открыл по украинским военным огонь - "чередом положили всех". Тогда оккупанты начали отстреливать ноги и Станиславу.

"Я упал, и меня забрасывали гранатами", - говорит он.

Оказалось, что у военного было более 200 осколочных ранений и 5 пулевых. В Станислава бросили 2 гранаты, ему оторвало часть ноги. Военный истекал кровью, но еще несколько часов отбивался от оккупантов. Он хотел сделать все, чтобы не попасть во вражеский плен.

"Есть такой прекрасный гормон, как адреналин. Когда он превышает все нормы — это гормон жизни — человек боится, он хочет жить, максимально выделяется этот гормон, который держит человека в сознании", — говорит хирург Роман Скалий.

Медик рассказал, что Станислава привезли сперва в Днепр, где стабилизировали его состояние, после чего отправили в Ивано-Франковск. У Бойца была настолько повреждена нога, что пришлось безальтернативно её ампутировать. Многие осколки достать так и не удалось.

"Увидели, что есть множество осколков, начали считать, сбились со счета. Осколки все разные – от сантиметра до миллиметра. Мы забрали больше половины. Все, что удалось забрать магнитом, или поймать так, что мы увидели визуально – это мы достали, а большая часть так и осталась в ноге, и она так с ним и останется", – говорит хирург.

Станислав Морозов получил более 200 осколочных ранений / Коллаж фото скриншот из видео

Несмотря на все ранения и то, что мужчине придется всю жизнь ходить с протезом, он говорит, что совсем не жалеет, что пошел защищать страну от российских оккупантов.

"А я так же живу и семью свою учу – плакать, ныть – это не наше. Вернусь домой, буду растить дочь, выдам замуж и буду как-то без ноги жить", — рассказал Станислав.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

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