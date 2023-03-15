Она была ранена в шею, а ему изрешетило живот: женщина на себе вытащила любимого из-под обстрела

Елена и Станислав попали под минометный обстрел. Закрывая ранение шеи пальцами, она дотянула возлюбленного до укрытия.

Раненная женщина на себе вытащила из-под обстрела жениха / Коллаж фото скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

В Луганской области серьезно раненная женщина чудом спасла своего жениха, которому оторвало руку. Пара попала под минометный обстрел. Станислав и Елена истекали кровью. Эту невероятную историю они рассказали сами, сообщает ТСН.

Елена по своей профессии парикмахер, но почувствовала, что она призвана помогать людям и стала парамедиком. Станислав защищал страну, он служил в Нацгвардии. Познакомились они уже на войне и оба оказались в окружении. Летом пара смогла выбраться и тогда они поняли, что безумно любят друг друга.

Станислав сделал своей возлюбленной предложение и она, немного подумав, согласилась.

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"Говорю, хорошо, я согласна, но ты попал. Со мной будет надёжно, но спокойно не будет. Я заказала уже платье и уже кольца у нас готовы. Хотелось красиво, как девочка", – вспоминает Елена.

В тот ужасный день пара вывозила раненых бойцов. Они должны были ехать за еще одним защитником, но даже не успели дойти до машины - начался минометный обстрел.

"Оглушило. Тело онемело, запекло. Но я слышу его (Станислава - Главред) крики – нужно что-то делать", - вспоминает Елена.

В этот момент женщина сама ощущала невероятную боль и слабость, ведь она была тяжело ранена в шею и ногу. Станиславу оторвало руку, обломками изрешетило живот, мужчина впал в кому.

"Пыталась онемевшими руками наложить турникет. И все, что могла, сделала. Труднее всего было затащить именно в блиндаж. Я не знаю, это нужно было сделать и всё. Тянула, сбрасывала броню, руки дрожали. Я бы сделала это для любого человека, не только для своего жениха", — говорит Елена.

Её жених вспоминает то, как героически она спасла ему жизнь.

"Тянула сама, бронежилет сбросила, каску. У нее ранение в шею и в ногу. Все, что я помню, она держит пальцем себе шею, а второй наматывает мне турникет", - рассказал Станислав.

Медики говорят, что раненные возлюбленные чудом выжили благодаря тому, что все было сделано вовремя. Сейчас они в Днепре и уже пережили несколько операций. Пара продолжает думать о свадьбе. Елена мило держит своего любимого за руку и уговаривает, чтобы он быстрее выздоровел.

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