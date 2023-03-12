Перелом челюсти и носа, сотрясение мозга и выбиты зубы: в Германии чеченец избил раненого бойца ВСУ

Сообщается, что на место инцидента приехала скорая и госпитализировала украинского бойца.

Военный в Германии / facebook.com/groups/ukrainiansinFFM

В Германии во Франкфурте-на-Майне охранник отеля Roomers жестоко избил украинского военного. Сообщается, что украинский защитник приехал в Германию на лечение и реабилитацию.

В Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" отмечают, что охранником гостиницы оказался 23-летний чеченец.

"Он избил украинского бойца, который зашел в бар в форме ВСУ и с тростью, поскольку на войне получил ранения ног", - говорится в сообщении.

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В каком состоянии боец ВСУ

Сообщается, что на место инцидента приехала скорая и госпитализировала украинского бойца.

"У него диагностировали перелом челюсти и носа, сотрясение мозга, сломанные зубы и множественные гематомы. Воину назначена операция, после которой будет реабилитация", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос подачи заявления в полицию на отель и персонал.

Что говорят в консульстве

Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк заявил, что такой инцидент действительно произошел.

По словам дипломата, консульство предоставит потерпевшему необходимую юридическую и другую помощь. Военнослужащего госпитализировали с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Костюк отметил, что в настоящее время пострадавший нуждается в операции.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля после посещения. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля по несоответствию его дрескода, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина – перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", - заявил дипломат, передает издание "Новинарня".

Операция намечена на вторник. Пока консульство пытается получить записи с камер видеонаблюдения. Костюк напомнил, что в Германии законодательство разрешает носить военную форму вне службы, но необходимо получить дополнительное разрешение.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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