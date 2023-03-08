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В Черкасской области подростки поиздевались над могилой погибшего защитника Украины

8 марта 2023, 20:20
Вандализм подростки совершили над могилой павшего осенью прошлого года военного Михаила Легенчука.
Погибший защитник
На Черкасщине школьники поиздевались над могилой защитника Украины / УНИАН , unsplash.com

В селе Ивахны Уманского района Черкасской области подростки совершили недопустимые действия в отношении могилы защитника Украины. Полиция уже установила причастных к вандализму. Ими оказались четверо 14-летних школьников.

Как сообщает полиция Черкасской области, ночью несколько несовершеннолетних лиц посетили кладбище, где похоронен защитник Украины. Они совершили непочтительный поступок, сорвав украинский флаг с его могилы, весело смеясь. При этом все свои действия они снимали на видео, которое затем опубликовали на платформе ТикТок.

Правоохранители установили причастных к преступлению. Ими оказались двое парней и две девушки в возрасте 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где они вместе с родителями дали показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы.

видео дня

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 5 лет ограничения свободы или до 7 лет тюрьмы.

По информации местных изданий, вандализм подростки совершили над могилой павшего осенью прошлого года военного Михаила Легенчука. Воин погиб во время вражеского минометно-артиллерийского обстрела.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

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