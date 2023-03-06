Спасала жизни до последнего вздоха: погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр"

Яна очень много помогла защитникам Украины и делала все для победы над Россией.

Яна Рыхлицкая / facebook.com/yana.rykhlitskaya

Во время эвакуации раненых украинских военнослужащих под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

С начала полномасштабного вторжения РФ она активно занималась волонтерством, а спустя несколько месяцев пошла служить парамедиком.

"Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В итоге отдала самое дорогое. Жаль только, что Победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", – пишут друзья погибшей в соцсетях.

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До войны против России боевой медик работала в IT-компании, а когда началась полномасштабная агрессия Яна Рыхлицкая стала волонтером. Уже в мае 2022 она приняла решение пойти служить в ВСУ.

Яна Рыхлицкая / facebook.com/yana.rykhlitskaya

Военнослужащие отмечают, что Яна очень много помогла защитникам Украины и делала все для победы над РФ.

"Она оставила все и помогала военным, рискуя своей жизнью. Ради таких людей, какой была Яра, и стоят наши воины", – написал военный.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области состоялись похороны 41-летнего военного Сергея Гончарука, который погиб 19 января возле села Клещиевка на Бахмутском направлении. Сергей выполнял боевое задание, когда попал под минометный огонь. В его родном поселке остались мать, отчим и жена, на которой он женился за три месяца до гибели.

Напомним, на Луганщине погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья, который вернулся на фронт после тяжелого ранения. Богдан Ваков родом из села Раков Брошнев-Осадской общины, а защищать Украину от российских оккупантов он пошел добровольцем.

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