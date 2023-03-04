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Отошел в вечность через 3 месяца после свадьбы: под Бахмутом трагически погиб украинский защитник

4 марта 2023, 00:15
В октябре прошлого года Сергей сыграл свадьбу, правда, фотографии с торжеств защитник так и не успел увидеть.
Сергей Гончарук
Под Бахмутом трагически погиб украинский защитник / Фото из семейного архива Сергея Гончарука

В Хмельницкой области состоялись похороны 41-летнего военного Сергея Гончарука, который погиб 19 января возле села Клещиевка на Бахмутском направлении. Сергей выполнял боевое задание, когда попал под минометный огонь. В его родном поселке остались мать, отчим и жена, на которой он женился за три месяца до гибели.

Как пишет Оbozrevatel, Сергей стал вторым жителем поселка Старая Синява Хмельницкой области, который отдал жизнь за Украину. О том, что он идет добровольцем на фронт, Сергей матери не сообщил. Она узнала об этом, уже когда он ехал во Львов.

"Позвонила его девушка, с которой он встречался уже четыре года, и сказала, что Сергей пошел добровольцем. Считал, что поскольку он мужчина, то должен защищать свою Родину. Ни у кого разрешения он не спрашивал", - рассказывает мама погибшего героя Нина.

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На фронт Сергей хотел идти еще в 2014 году. Однако тогда он перенес операцию на позвоночнике, получил группу инвалидности. На этот раз в 2022 году о своих проблемах со спиной он никому не сказал.

Сначала Сергей находился на тренировочном полигоне, оттуда звонил родным ежедневно. А когда их отправили на фронт, он сказал маме, что звонить будет реже, по три дня может не быть на связи. В это время, значит, он был на нуле, выполнял боевое задание.

"В последний раз мы с ним говорили 17 января, за два дня до гибели. Ничего особенного, у него всегда все было хорошо. Мне он ничего особо не рассказывал, я даже не знала, что он под Бахмутом", - говорит мама.

В прошлом году в октябре Сергей приезжал в отпуск. Тогда они со своей девушкой Виталиной решили пожениться. Сыграли свадьбу, правда, фотографии с торжеств Сергей так и не успел увидеть.

"Он ни Виталине, ни мне тоже ничего не рассказывал, берег всех. Уже после его гибели я расспросила его сослуживцев. Выяснила, что сначала они воевали в Николаевской области, освобождали село Снигиревка. Потом их перебросили под Херсон, там враг был буквально через реку от них. А уже в конце ноября их бригада оказалась под Бахмутом", - говорит теща Сергея Людмила Леонидовна.

Мама рассказывает, что Сергей после школы окончил ПТУ и получил профессию электрика. "Несколько лет он вахтовым методом ездил работать в Киев, был охранником на заводе. Потом стал ездить в Польшу, там работал на стройке. Он очень любил Украину и хотел жить здесь. Единственное, чего не хватало, – работы и хорошей зарплаты. У него была однокомнатная квартира. Но они с Виталиной хотели завести детей, купить жилье побольше", - вздыхает мама.

Родные говорят, что Сергей был на удивление коммуникабельным. Имел много друзей. Всегда старался всем помочь. Очень любил свою молодую жену, опекал и готов был для нее на все.

Как сообщал Главред, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в боях за Украину под Бахмутом трагически погибли двое бойцов КОРДа - Богдан Бондарчук и Виктор Мельниченко. Они погибли во время выполнения боевого задания в результате удара реактивной артиллерии российских войск.

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война в Украине война России и Украины
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