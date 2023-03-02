В боях за Украину погиб один из приемных сыновей знаменитой многодетной семьи из Львовской области

В боях за Украину погиб защитник Богдан Рильник. У героя остались большая семья, супруга и дети.
Богдан был одним из приемных сыновей знаменитой семьи Ирины и Михаила Процик из села Жовтанцы Львовской области.
В Жовтанской территориальной общине выразили соболезнования родным.
"Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процик, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль потери Героя!" – говорится в сообщении в Facebook.
У супругов Процик было двое родных детей, но пара взяла на воспитание еще 11. Детский дом семейного типа называется символично – "Источник жизни". Детей там воспитывают по принципам Библии. Приемный сын Богдан также воспитывался в семье в любви к Богу и Украине.
Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.
Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.
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