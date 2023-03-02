В боях за Украину погиб один из приемных сыновей знаменитой многодетной семьи из Львовской области

У супругов Процик было двое родных детей, но пара взяла на воспитание еще 11. Детский дом семейного типа называется символично – "Источник жизни".

Богдан Рильник погиб в боях за Украину / facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

В боях за Украину погиб защитник Богдан Рильник. У героя остались большая семья, супруга и дети.

Богдан был одним из приемных сыновей знаменитой семьи Ирины и Михаила Процик из села Жовтанцы Львовской области.

В Жовтанской территориальной общине выразили соболезнования родным.

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"Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процик, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль потери Героя!" – говорится в сообщении в Facebook.

Богдан Рильник / Фото facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

Детей супруги Процик воспитывали по принципам Библии / facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

Богдан Рильник с семьей / Фото facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

У супругов Процик было двое родных детей, но пара взяла на воспитание еще 11. Детский дом семейного типа называется символично – "Источник жизни". Детей там воспитывают по принципам Библии. Приемный сын Богдан также воспитывался в семье в любви к Богу и Украине.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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