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Ситуация сложная, но есть возможность доставлять боеприпасы: в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

6 марта 2023, 06:29
В ВСУ ответили, могут ли поставлять защитникам города оружие и продукты.
Бахмут
Бахмут / соцсети

ВСУ продолжают держать оборону в самой горячей точке на фронте в Украине – в городе Бахмут в Донецкой области.

Ситуация там сложная, но возможность снабжения Сил обороны не нарушена, рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 марта.

Также он отметил, что поставлять боеприпасы и вывозить раненных бойцов способы есть. Череватый подтвердил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты бьют по важных для украинских военных объектах инфраструктуры, в частности по мостам.

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Однако подразделения, которые держат оборону населенного пункта, разными способами находят возможность доставлять в город все необходимое.

"Туда (на Бахмутское направление - ред.) есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", – подчеркнул спикер.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что армии Украины, возможно, удалось достичь стратегического успеха в ходе боев в районе Бахмута. По его словам, ВСУ заставили войска РФ понести тяжелые потери в силах и военной технике в ходе штурма города. Если оккупанты таки захватят Бахмут, им это ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационные войска РФ добились частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, существует угроза окружения. Как полагает Жданов, при такой обстановке ВСУ могут принять решение о выходе из города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ пока не выходят из Бахмута. Оккупанты взорвали мост, который обеспечивал надлежащее обеспечение украинских войск, однако существуют и другие маршруты. В городе идут интенсивные уличные бои.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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