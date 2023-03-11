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Пытали током и спрашивали, где Бандера: украинский священник рассказал об ужасах российского плена

11 марта 2023, 10:43
Захватчики подвергали пленных жестоким пыткам – били током, запихивали гвозди под ногти. Им также не давали спать и держали без еды и воды.
Священник, остров Змеиный
Украинский священник рассказал об ужасах российского плена/ УНИАН, скрин

Украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. Священнослужитель попал в плен к захватчикам в начале полномасштабной войны – тогда он вместе с эвакуационной командой отправился к острову Змеиный, чтобы забрать тела якобы погибших украинских пограничников.

Эвакуационная команда двигалась к острову на спасательном судне "Сапфир". И там находились, в частности, трое священников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российские захватчики должны были пропустить украинское судно, создав коридор для гуманитарной миссии. Однако они не сдержали слова и захватили весь экипаж в плен.

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Священнослужитель рассказывает, что оккупанты жестоко пытали пленных. Василий Вирозуб находился в плену 70 дней, и за это время к нему применяли различные пытки, а также задавать абсурдные вопросы.

"До последнего не верили, что капеллан и священник может не работать с СБУ. Один вопрос, второй, третий ... Один из вопросов "знаешь ли ты место или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?", – вспоминает он.

Сначала допросы проводили во временно оккупированном Крыму. Позже пленных переправили в Белгородскую область РФ, где применяли жестокие пытки. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

Ранее гражданин Великобритании Шон Пиннер, который был в рядах ВСУ и помогал украинским военным защищать родную землю, рассказал, какие страдания ему пришлось пережить в плену российских оккупантов. Ему пришлось пережить пытки током, избиения и более серьезные травмы, которые наносили захватчики.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о том, что в 2014 году побывал в российском плену, когда был советником губернатора на Донбассе. В российском плену были пытки, а также имитация расстрела, рассказал Свитан.

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