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РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

11 марта 2023, 08:35
Россия не уверена, что сможет удержать оккупированный юг Украины и боится потерять Крым. Но укрепления в тылу на территории РФ имеют другое назначение.
Российские военные
РФ готовит линию обороны в глубоком тылу/ Минобороны РФ, Telegram

Страна-агрессор Россия строит оборонительные линии в тылу в тех местах, которые расположены далеко от нынешней линии фронта. Также оборонительные укрепления появляются на территории самой РФ – в Белгородской и Курской областях. Из госбюджета страны-террориста на это тратят миллиарды рублей.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские и украинские источники. Аналитики института объяснили, каким может быть назначение таких оборонительных укреплений. Они отмечают, что это, скорее всего, направлено на использование в информационных операциях – Кремль хочет выставить Украину "угрозой для России", чтобы убедить россиян в якобы "жизненной необходимости" продолжения войны против Украины.

В ISW напомнили, что 9 марта губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о завершении строительства "засечной линии" укреплений вдоль границы с Украиной. При этом он сказал, якобы войска РФ должны выделить силы для защиты этих укреплений в случае нападения Украины на Белгородскую область. На строительство этой оборонительной линии, по словам чиновника страны-агрессора, было потрачено 10 млрд рублей (около 132 млн долларов).

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Аналитики также отмечают со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, что оккупанты продолжают строить укрепления вдоль границы с Украиной в Курской области, где, вероятно, также никогда не будет боевых действий. Специалисты ISW считают, что такие действия РФ – это просто бесполезное расходование средств.

Также отмечается, что российские захватчики строят оборонительную линию в оккупированном Крыму.

"Эти укрепления в Крыму расположены далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы более уместными в других местах Украины", – пишет ISW.

Зачем РФ строит оборонительные линии в тылу и возле Крыма

Аналитики Института изучения войны предполагают, что в Курской и Белгородской областях оборонительные линии строят лишь ради использования этого факта в информационных операциях, чтобы изобразить Украину угрозой для РФ и оправдать перед россиянами продолжение войны против Украины.

В то же время создание таких укреплений в Крыму может указывать на то, что оккупанты не уверены в своей способности удержать оккупированные территории юга Украины.

Но при этом ни на одной из этих линий обороны не происходит развертывание российских войск, что указывает на то, что эти укрепления неважны для операций страны-агрессора РФ в Украине, отмечают в ISW.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в"лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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