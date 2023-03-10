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Война закончится за столом переговоров, но прямо сейчас Украине нужна поддержка - Сунак

10 марта 2023, 17:31
Премьер-министр Великобритании подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине.
САУ, Сунак
САУ, Сунак / скриншот из видео, Википедия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.

Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров", пишет The Guardian.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров в соответствующий момент, который имеет смысл для них", - сказал Сунак.

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Премьер-министр Великобритании также подчеркнул, что сейчас не время для мирных переговоров, и подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

"Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, тренировок и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя", - добавил он.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое.

3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Риши Сунак
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