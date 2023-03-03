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От Javelin и Stinger до танков: как выглядят более $30 млрд помощи США Украине - WSJ

3 марта 2023, 06:51
Трудно точно определить, сколько единиц техники США прислали или пообещали Киеву, в частности, из-за огромных масштабов поставок.
флаг Украины, флаг США
США передали военную помощь Украине на $30 млрд - WSJ / president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США выделили Киеву более 30 миллиардов долларов на помощь в области безопасности. Штаты предоставили артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радиолокационные системы, беспилотники, бронежилеты, миллионы снарядов, боеприпасов и многое другое. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в своем первом выступлении после вторжения 24 февраля 2022 года президент США Джо Байден не сказал ничего, что указывало бы на то, как ситуация будет развиваться.

"Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с Россией в Украине", - пообещал тогда президент США.

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На следующий день Байден санкционировал поставку оружия украинским силам на 350 миллионов долларов.

"Трудно точно определить, сколько единиц техники США прислали или пообещали, в частности, из-за огромных масштабов поставок: более 10 000 зенитных и противотанковых систем, более 200 вертолетов и танков, а также более 1,5 млн артиллерийских орудий и боеприпасов. Снаряды также входят в число снаряжения, которое США предоставили", - пишет WSJ.

В перечень передаваемого ВСУ оборудования входят несколько видов техники: переносные ракеты Javelin и Stinger; 155-мм артиллерия, высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS, боевые машины Bradley и танки Abrams.

Военная помощь Украине

В ближайшие дни Польша должна передать Украине дополнительные 60 танков PT-91 Twardy, что является усовершенствованной версией Т-72. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

2 марта канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Украина в ближайшие недели получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также зенитных ракетных комплексов Iris-T от Германии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

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