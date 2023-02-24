Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - Моравецкий

Премьер-министр Польши подчеркнул, что он коммуницирует с руководством других стран-партнеров с целью расширения танковой коалиции для Украины.

Моравецкий заявил, что 60 танков PT - 91 на днях прибудут в Украину / УНИАН, US Army

В ближайшие дни Польша должна передать Украине дополнительные 60 танков PT-91 Twardy, что является усовершенствованной версией Т-72. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил Моравецкий, сейчас в Польше проходят очень интенсивные учения украинских военных. Он подчеркнул, что польские инструкторы очень впечатлены тем, как быстро украинские танкисты овладевают современными танками.

"Мы можем передать наши очередные танки Leopard очень быстро. Но также уже на днях мы передадим очень хорошие танки PT-91 и очередные 60 танков приедут в Украину" - заявил премьер-министр Польши.

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Кроме того, Моравецкий сообщил о своем разговоре с премьером Дании, которая также рассматривает возможность передачи танков, а также о контактах с премьерами Швеции и Финляндии и канцлером Германии по этому вопросу.

Министр также выразил удовлетворение тем, что Испания присоединяется к танковой коалиции как страна, которая "хоть и находится далеко, но хорошо знает, что происходит в этой части мира".

Военная помощь Украине от Польши

Как сообщал Главред, Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским нашествием. Украинская армия уже получила от Польши 250 советских танков Т-72. На этом страна решила не останавливаться, а потому вскоре ВСУ получат еще более современных модификаций танков.

24 февраля стало известно, что в Украину прибыли первые из 14 танков Leopard 2 , которые есть в распоряжении армии Польши. "Это первые танки, которые прибудут в Украину с этой коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", - сказал польский лидер Анджей Дуда.

К слову, ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайна.

"Сегодня нет дискуссии о передаче (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - подчеркнул Войцех Скуркевич.

Смотрите интервью с Анджеем Дудой: о поддержке Украины, танках и самолетах

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