У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФ

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина юридически безупречно ведет себя в этой войне.

У Зеленского четко ответили, будут ли бить ВСУ по территории РФ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина обязалась перед международными партнерами не наносить удары по территории страны-агрессора России. В то же время украинские защитники имеют полное право бить по оккупированным территориям Украины, включая Донбасс и Крым.

"Официальная позиция Украины – мы не наносим ударов по территории России. Украина не наносит удары по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 года. Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности", - сказал Подоляк в интервью изданию Report.

Как отметил советник главы ОП, и мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья Устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безупречно ведет себя в этой войне.

видео дня

Он отметил, что в контексте прямых ударов по территории России Украина это может сделать другим путем: ВСУ будут успешно продвигаться вперед, освобождая оккупированные территории, что приведет к нарастанию внутренних и военных конфликтов внутри России.

"Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по разным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы управления в самой России, резким ослаблением силовых вертикалей, резким нарастанием количества проявлений протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты на всей территории России", - рассказал Подоляк.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. Также Подоляк отметил, что оккупанты сейчас ищут тактику для обстрелов Украины, чтобы уменьшить свои ракетные потери.

Ранее Подоляк заявлял, что на фронте начался ключевой этап боевых действий. Он подчеркнул, что сейчас идет борьба за первенство. "Именно сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативе. Понятно, что Россия идет в ва-банк", - подчеркнул советник главы ОП.

Вас может заинтересовать: