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"Кремль идет ва-банк": Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в Украине

6 февраля 2023, 23:40
По словам Подоляка, Украина и ее союзники, понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения. Речь идет о снарядах, ракетах и т. д.
Михаил Подоляк, украинские военные, ВСУ
Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в Украине / Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на фронте начался ключевой этап боевых действий. Он подчеркнул, что сейчас идет борьба за первенство. Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Именно сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет в ва-банк", - подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что именно по этой причине страна-агрессор Россия проводит мобилизацию и просит дополнительные ресурсы у Беларуси, Ирана, Эритреи или Северной Кореи.

По словам Подоляка, Украина и ее союзники, понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения. Речь идет о снарядах, ракетах и т. д.

При этом советник не считает, что ближайшие месяцы на фронте будут переломными.

"Очень странно считать, что эти два месяца будут переломными. Каждый этап – переломный", - добавил он.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс. Оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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