"Ситуация очень сложная": в ГУР предупредили об активной фазе войны в следующие два месяца

Представитель украинской разведки отметил, что потери врага намного выше, чем у украинской армии.

В разведке предупредили об активной фазе войны в следующие два месяца / сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупационные войска продолжают сунуть в наступление, забрасывая телами своих солдат украинские позиции. Как подчеркнул спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

"Ситуация очень сложная: враг продолжает наступать. Поэтому на самом деле потери врага намного выше, чем у украинской армии. К сожалению, есть потери и у нас. Но мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и вооружение, как наши отечественные, так и помощь от наших партнеров, – это то, что в итоге переломит ход наступательных действий России", - сказал Юсов в эфире FreeДом.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что наше государство сейчас находится накануне очень активной фазы на фронте.

"И февраль, и март – это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая то состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", - сказал он.

Юсов также отметил, что российское общество в свою очередь пока терпит тот поток трупов и раненых оккупантов.

"Но количество трупов, которые едут в Россию, а также, в частности, и тяжелораненых, я думаю, рано или поздно начнет действовать даже на это зазомбированное общество", - убежден спикер ГУР.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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