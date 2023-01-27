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Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные бои

27 января 2023, 21:02
Также Зеленский пригласил посетить Бахмут президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Владимир Зеленский, война в Украине
Владимир Зеленский / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на фронте остается очень сложной, в частности под Бахмутом и Угледаром Донецкой области.

По словам президента, российские войска, кроме штурму позиции украинских военных, целенаправленно уничтожают населенные пункты.

"Ситуация на фронте, и в частности на Донетчине — под Бахмутом и Угледаром, остается чрезвычайно острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции — они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерия, авиация, ракеты. У российской армии нет дефицита средств уничтожение. И остановить ее можно только силой. Наши воины, которые держат оборону на направлениях на Донетчине, – настоящие герои. Я благодарю каждого из вас, ребята, за храбрость", - сказал украинский лидер.

Также Зеленский пригласил посетить Бахмут президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, призвавшего спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Ситуация в Бахмуте

Ранее представитель восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал, что оккупационные войска России пытаются прорвать оборону армии Украины в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться дальше – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить все районы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать достижение промежуточных целей войны против Киева.

Напомним, аналитики ISW ранее отмечали, что российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

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война в Украине Владимир Зеленский Бахмут Угледар война России и Украины
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