Враг пытается прорвать оборону на Донбассе: в ВСУ объяснили, почему важно держать Бахмут и Угледар

Оккупант Россия поставила перед своими войсками задачу захватить весь Донбасс, чтобы показать якобы "результаты" так называемой "СВО", сказал Сергей Череватый.

Россия пытается прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы дальше продвинуться на Донетчине / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Оккупационные войска России пытаются прорвать оборону армии Украины в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться дальше – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить все районы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать достижение промежуточных целей войны против Киева. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, он рассказал о том, что подразделения оккупантов РФ хотят прорвать оборону украинских войск с целью дальнейшего продвижения в направлении Славянска, Краматорска и Покровска.

По его словам, военно-политическое руководство российских войск поставило своим захватчикам задачу оккупации Донецкой и Луганской областей, чтобы показать результаты промежуточной цели так называемой СВО, поэтому они пытаются работать в районе Бахмута и Угледара.

"Враг очень удачно вел информационные операции с целью, чтобы вбросить "смятение и уныние" в наше общество и поднять настроение в российском обществе", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины на Донбассе

Ранее директор агрессора РФ Владимир Путин сказал, что Донбасс якобы является "историческими территориями России".

По его словам, Россия напала на Украину, чтобы прекратить российско-украинский военных конфликт в Донецкой и Луганской областях.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украину ожидают решающие недели и месяцы, особенно в ситуации с боями на Донбассе. Украинским войскам нужно вооружение для противодействия военной агрессии России.

Запад работает над тем, чтобы оказать помощь в кратчайшие сроки.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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Военная помощь Украине от Запада: