Путин разразился порцией бреда: назвал Донбасс "историческими территориями" России

Кремлевский директор Владимир Путин говорит, что Россия напала на Украину, чтобы прекратить свое же нападение на украинское государство на Донбассе.

Россия напала на Украину, чтобы "прекратить войну на Донбассе" - Путин / Скриншот YouTube

Глава страны-агрессора России Владимир Путин выступил с новой порцией отборной пропаганды. По его словам, Москва напала на Украину, чтобы, мол, "защитить русскоязычных" и якобы "закончить войну" в Донецкой и Луганской областях. Донбасс он и вовсе хамски назвал, дескать, российскими "историческими территориями".

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, со своей агрессивной риторикой Путин выступил в Санкт-Петербурге.

Он с неприкрытым лицемерием сказал, что цель полномасштабной войны России против Украины – это, дескать, "прекращение войны на Донбассе". О том, что Россия сама напала на Украину на востоке страны, а до этого оккупировала Крым, кремлевский диктатор ничего не сказал.

Более того, он придумал, что Донбасс якобы "исторические территории России".

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают, это наши исторические территории", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что глава Кремля Владимир Путин в скором времени может объявить вторую волну мобилизации в стране-оккупанте России.

В украинской разведке также допускали, что следующая волна мобилизации в РФ может начаться в середине января.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия шантажирует Украину новым наступлением, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

По словам Резникова, это происходит из-за понимания Кремлем провалов своих планов против Украины.

Смотрите видео Главред - Гудков заявил об одной из целей Путина на войне против Украины

Угроза наступления России на Украину: