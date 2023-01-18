Путин разразился порцией бреда: назвал Донбасс "историческими территориями" России

Глава страны-агрессора России Владимир Путин выступил с новой порцией отборной пропаганды. По его словам, Москва напала на Украину, чтобы, мол, "защитить русскоязычных" и якобы "закончить войну" в Донецкой и Луганской областях. Донбасс он и вовсе хамски назвал, дескать, российскими "историческими территориями".
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, со своей агрессивной риторикой Путин выступил в Санкт-Петербурге.
Он с неприкрытым лицемерием сказал, что цель полномасштабной войны России против Украины – это, дескать, "прекращение войны на Донбассе". О том, что Россия сама напала на Украину на востоке страны, а до этого оккупировала Крым, кремлевский диктатор ничего не сказал.
Более того, он придумал, что Донбасс якобы "исторические территории России".
"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают, это наши исторические территории", - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, в Институте изучения войны заявили, что глава Кремля Владимир Путин в скором времени может объявить вторую волну мобилизации в стране-оккупанте России.
В украинской разведке также допускали, что следующая волна мобилизации в РФ может начаться в середине января.
Министр обороны Алексей Резников сказал, что агрессор Россия шантажирует Украину новым наступлением, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
По словам Резникова, это происходит из-за понимания Кремлем провалов своих планов против Украины.
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