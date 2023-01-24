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Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно на Донбассе – Белый дом

24 января 2023, 17:10
Коллективный Запада работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки предоставить Украине военную помощь, сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
ВСУ, войска РФ
Украину ждет сложный период на поле боя, особенно в боях с оккупантами РФ на Донбассе - Белый дом / Коллаж Минобороны РФ, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

На войне с Россией Украину ждут решающие недели и месяцы. Особенно в ситуации с боями на Донбассе. Украинским войскам нужно оружие, и коллективный Запад работает над тем, чтобы оказать Киеву нужную помощь в кратчайшие сроки. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби.

В интервью Rmf он рассказал о том, что Украину ждет решающий период в ближайшие недели и месяцы, особенно в ситуации с боями в Донецкой и Луганской областях.

Комментируя дискуссию Германии и Польши по вопросам поставок Украине танков Leopard 2, он отметил, что Берлин и Варшава поддерживают Киев. Все понимают обстановку. Украине понадобятся вооружения и союзники работают над тем, чтобы доставить военную помощь в кратчайшие сроки.

"Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины, они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул Джон Кирби.

Прогнозы по войне России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что несмотря на слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что Украине будет очень сложно выбить российских оккупантов со своих территорий в 2023 году, прогнозы разведки не изменились.

Как полагают в ГУР, Украина может победить в войне с Россией уже в этом году.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг считает, что весна станет главным и переломным моментом в войне России и Украины.

Путин усилит свои войска новыми мобилизованными. Украине нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке страны, а также отражать атаки врага на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует наступление агрессора России в феврале-марте. Москва намерена бросить 200 тысяч войск, чтобы попытаться захватить Донбасс. Однако если оккупант не соберет ударную группировку к этому времени, ВСУ первыми нанесут удар и пойдут в наступление на одном из направлений.

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Угроза наступления России:

новости США военная помощь война России и Украины
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