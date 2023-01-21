Весной война в Украине может обостриться, Путин бросит в бой мобилизованных – генерал США в отставке

Весна станет ключевым и переломным моментом в войне России против Украины, считает бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

ВСУ для освобождения своих земель нужно будет проводить операции на юго-востоке и отбивать атаки РФ на Донбассе - генерал США / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Весной текущего года на войне России против Украины может произойти обострение. Военные операции весной проводить легче, к тому же Москва намерена отправить на фронт еще больше мобилизованных. Именно весна станет главным переломным моментом в войне. Для возвращения своих территорий ВСУ понадобится проводить операции на юго-востоке и продолжать отражать атаки оккупантов на Донбассе. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг.

Как сообщает Newsweek, он сделал прогноз, согласно которому весной война может разгореться с новой силой. Весной, в отличие от зимы, легче проводить военные операции. Также оккупационные войска усилятся мобилизованными.

По его мнению, весна станет ключевым и переломным моментом в войне.

"Ожидается, что весной они (россияне) предоставят дополнительные мобилизованные силы, хотя до сих пор мобилизационные усилия России по всем направлениям не увенчались успехом", - отметил Хертлинг.

По его словам, активизация боевых действий будет связана с улучшением погодных условий. Зимой сложнее проводить военные операции.

"Зимой на востоке и юго-западе была невероятно жесткая грязь", - добавил военный в отставке.

Также Марк Хертлинг подчеркнул, что Украине при реализации задач по возвращению оккупированных территорий нужно будет проводить общевойсковые операции на юго-востоке и продолжать отражать любые наступления оккупантов РФ в районе Донбасса.

Прогнозы по войне России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует масштабное наступление сил обороны Украины уже в марте. Украинские войска будут освобождать Крым и Донбасс. Страна-агрессор Россия должна потерпеть окончательное поражение.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По его словам, реализации такого сценария поспособствует военная помощь западного мира в виде поставок БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Российский историк Андрей Зубов полагает, что если Запад будет продолжать помогать Украине, а украинцы по-прежнему будут готовы сражаться, война может завершиться весной или летом текущего года. Агрессора Россию ждет капитуляция.

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Угроза наступления России: