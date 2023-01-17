Наступление России и падение режима Путина: историк сделал прогноз по войне в Украине

Глава Кремля Путин, как в свое время Гитлер, требует победы любой ценой – но не победил ни тот, не победит и этот, считает российский историк Андрей Зубов.

Смена власти в России может наступить еще раньше весеннего наступления на Украину - Зубов / Коллаж УНИАН, Википедия, скриншот YouTube

России вряд ли удастся организовать новое наступление на Украину весной. Российские "элиты" недовольны Путиным, его режим может прекратить существование еще до того момента, когда Москва решится на следующий виток военной агрессии. Если наступление все-таки произойдет, оно обернется еще большим поражением агрессора. Об этом заявил российский историк и политолог Андрей Зубов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Москва вряд ли сможет организовать новое наступление на Украину. Провал оккупационных планов Путина стал очевиден всем и в условиях, когда Киев получает современное оружие и поддержку Запада, кремлевский режим не сможет одержать победу.

"Явный провал замысла Путина стал очевиден всем – в первую очередь, военным, которые понимают все проблемы лучше, чем гражданские. Очевиден провал и окружению Путина – его попытка сходу взять Киев оказалась неудачной. Надежды расколоть Запад, НАТО, Европейский Союз, заморозить Европу – все это оказалось блефом и чепухой. Я вот сам сейчас в Европе и вижу, что у нас тепло, светло и все нормально.

На что он еще может рассчитывать? С каждым днем в Украину поступает все больше оружия, украинские солдаты готовятся на лучших полигонах НАТО… Что этому может противопоставить Россия? Но Путин продолжает требовать невозможного – победы любой ценой, как в свое время требовал Гитлер. Однако не победил ни тот, не победит и этот", - считает Зубов.

По его словам, в "элитах" растет недовольство правящим режимом в России. Поэтому власть там может поменяться еще до того, как Москва решится на наступление.

"В России растет ощущение тупика вокруг Путина – в элитах, не в народе. Если говорить о народе – многие верят пропаганде, но не все. Такое ощущение нарастает именно в элите, которая сначала поддержала Путина, и, сжав зубы, поверила его обещаниям, что все изменится. И теперь ясно, что все меняется, но лишь в менее и менее благоприятную для России сторону. Поэтому, мне кажется, до весеннего наступления дело вообще может не дойти. Такие события, как смена власти, могут произойти раньше", - объяснил Зубов.

Как полагает историк, если оккупант Россия все же решится на новое наступление, будет очень много жертв. Москва потерпит еще большее поражение с соответствующими последствиями для режима Путина.

"Если дойдет до весеннего наступления, оно будет провальным. К тому времени Украина уже получит новые танки и другую современную военную технику. Наступление будет стоить огромных жертв – и украинцам, и русским, и завершится неудачей. Тогда уж точно у путинского режима никаких перспектив не будет.

Но доводить ситуацию до наступления – это убить сотни тысяч людей. И с той, и с другой стороны. Думаю, все больше и больше людей в России понимают, что это бессмысленно. Даже эта невероятная жертва не приведет к русской победе и обернется еще большим поражением", - подчеркнул Андрей Зубов.

Смотрите полную версию интервью историка Андрея Зубова Главреду

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление. Целью будет освобождение всех своих территорий – от Крыма до Донбасса. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й будет годом наступления сил обороны Украины. Развитию следующего сценария поспособствует получение ВСУ от Запада наступательного оружия, среди которого БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Следующим этапом войны, по мнению Данилова, станет справедливость и возмездие.

Как полагает военный аналитик Агиль Рустамзаде, во второй половине 2023 года Украина должна выйти на границы 1991 года. По мнению эксперта, Россию уже этой зимой ожидает кризис, из-за которого захватчики будут готовы зимой вернуть оккупированный Крым.

Угроза наступления России на Украину: