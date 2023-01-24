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Украина может опередить Россию и начать свое наступление в марте – Жданов

24 января 2023, 15:25
Нанесение разящего удара ВСУ по оккупационным войскам России способно привести к тому, что Украина первой пойдет в наступление, считает Олег Жданов.
Жданов, ВСУ
Украина в начале марта начнет наступление, если РФ не удастся собрать ударную группировку - Жданов / Коллаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В феврале-марте ожидается масштабное наступление войск России на Украину с целью оккупации всех районов Донбасса. Однако если ВСУ удастся нанести поражающий удар по оккупантам и накопить резервы, украинские войска, вероятно, в марте, первыми начнут свое контрнаступление на одном из направлений. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что, скорее всего, сначала, в феврале-марте, может произойти масштабное наступление России. Изменить последовательность событий способно нанесение украинской армией разящего удара по российским оккупантам.

"Я думаю, события будут происходить именно в такой последовательности. Изменить порядок вещей может только нанесение поражающего удара по российской армии. Сегодня россияне теряют батальон в сутки. Это довольно большие потери. За тридцать суток потерять столько же батальонов – очень чувствительно для войск РФ", - отметил Жданов.

Согласно его прогнозу, по ситуации на конец февраля – начало марта станет понятным соотношение сил и средств. И если оккупанты все еще будут формировать свои ударные группировки, а Украина накопит резервы, ВСУ не будут ждать врага на поле боя и первыми нанесут удар хотя бы на одном из направлений.

"По моему мнению, все будет решаться примерно в начале марта. Тогда мы будем понимать, какие силы удалось сформировать Российской Федерации и насколько успешно у них идет вторая волна мобилизации. При этом мобилизованные новой волны практически не смогут принять участие в наступательной операции. Либо же их, как в 1941 году, будут бросать с одной винтовкой на двоих против наших пулеметов.

На конец февраля – начало марта мы будем понимать, какую группировку удалось собрать им, и какая есть у нас. Если россияне до сих пор будут формировать ударную группу, а Украина будет располагать резервом, думаю, мы не будем ждать врага на поле боя и попытаемся предпринять попытку наступления хотя бы на одном оперативном направлении. Вот именно об этом, на мой взгляд, и говорят наши западные партнеры", - подчеркнул Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что, несмотря на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что в 2023 году Украине будет крайне сложно завершить войну и выбить оккупантов со свое земли, прогнозы разведки остаются неизменными.

В ГУР подчеркнули, что боевые действия должны завершиться в текущем году победой Украины.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг полагает, что весна 2023 года станет ключевым и переломным моментом в войне России против Украины. Путин усилит свои войска мобилизованными. Украине для достижения успеха нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке страны и отражать атаки оккупантов на Донбассе.

Смотрите видео ТСН - на Западе рассказали о планах России по новому наступлению на Украину

Угроза нового наступления России:

ВСУ войска России Олег Жданов война России и Украины
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