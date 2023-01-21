Украина одержит победу в войне в 2023 году: в ГУР ответили на заявление генерала Милли

В начале войны на Западе не ожидали, что Украина выстоит – позже многие не верили в освобождение ВСУ большой части территорий, отметил Андрей Юсов.

Украина действительно способна освободить все свои земли, которые захватила агрессор Россия - ГУР / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Главное управления разведки Минобороны Украины не изменило своих прогнозов по завершению войны. Боевые действия должны закончиться в 2023 году победой ВСУ. На Западе уже не верили, что украинское государство выстоит, а армия освободит большую часть своих территорий. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, который по итогам Раммштайна-8 заявил, что выгнать российских оккупантов до конца 2023 года будет очень сложно.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой) остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают собственные территории", - отметил Юсов.

Он напомнил, как сразу после полномасштабного нападения России многие на Западе не ожидали, что Украина выстоит как государство. Спустя время многие не верили в способность сил украинской обороны освободить большую часть захваченных территорий. В частности – Херсон.

"Украина освобождает и продолжит освобождать собственные территории. Да, это будет сложно, но это неизбежно", - сказал Юсов.

Также он отметил, что Украина постоянно консультируется со странами НАТО и другими правительствам по вопросу боеспособности украинской армии. ВСУ действительно способны освободить свои территории.

"Поверьте, есть адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задачи для Сил обороны и понимание, что мы можем. Так вот, мы действительно можем освободить наши земли", - подчеркнул Андрей Юсов.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в широкомасштабное наступление. Силы обороны Украины намерены освободить все свои земли – от Крыма до Донбасса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозировал, что 2023-й станет годом наступления армии Украины. По мнению чиновника, такому развитию событий поспособствует военная помощь со стороны западного мира. Речь шла о предоставлении наступательных вооружений – БМП Bradley, Marder, БТров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Российский историк Андрей Зубов полагает, что война России против Украины может завершиться весной или летом. Однако все будет зависеть от поставок вооружений со стороны Запада. Агрессора Москву в итоге ожидает капитуляция.

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Война России против Украины: