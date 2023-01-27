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РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара, там идут ожесточенные бои – ISW

27 января 2023, 07:50
В оккупантов заканчиваются иранские дроны-камикадзе – их хватит на несколько атак. Поэтому Кремль пытается получить еще поставки от Ирана.
Украинские военные, российские военные
РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара/ 93 ОМБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты сосредоточили свои силы на захвате двух городов на Донбассе – Бахмута и Угледара. Там происходят тяжелые бои.

Захватчики продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Однако, согласно сообщению Генштаба ВСУ, украинские военные отбили атаки россиян на сам Бахмут, а также на северо-восток от города вблизи Верхнекаменского (30 км), Благодатного (8 км), Спорного (27 км) и Раздолевки (15 км), а также на юго-западе – возле Клещевки (7 км). Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

При этом у оккупантов большие потери под Бахмутом. Аналитики напомнили данные, озвученные представителем восточной группировки войск Украины Сергеем Череватым о том, что только за 25 января захватчики потеряли в боевых столкновениях возле этого города почти целый батальон.

Российская ЧВК "Вагнера" использует для штурмов тактику небольших подразделений и штурмовых отрядов численностью от четырех до пяти человек. Такими группами они пытаются проникнуть в городские районы Бахмута.

Российские пропагандисты говорили, якобы оккупанты "прорвали украинскую оборону" на южной окраине Угледара и заняли позиции в самом городе. Украинский военный подтвердил, что захватчики активно штурмуют город, но не контролируют его. Там сейчас идут ожесточенные бои

В ISW также рассказали, что у оккупантов осталось дронов-"шахедов" на несколько атак, если они в ближайшее время не получат еще поставки от Ирана. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 7 января у оккупантов оставалось 90 беспилотников иранского производства. Но Россия пытается договориться с Ираном о новой партии.

Ранее представитель восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал, что оккупационные войска России пытаются прорвать оборону армии Украины в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться дальше – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить все районы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать достижение промежуточных целей войны против Киева.

Напомним, аналитики ISW ранее отмечали, что российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

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