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Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей - соратник Макрона

27 января 2023, 06:25
Решение этого вопроса может произойти в ближайшие недели, считает Томас Гассилуд.
Макрон, Зеленский
Макрон, Зеленский / president.gov.ua

Французское военное и политическое руководство рассматривают возможность отправки в Украину истребителей.

Это будет сделано при условии, что не станет провокацией к новой эскалации со стороны российских войск, рассказал депутат и близкий соратник президента Эммануэля Макрона, пишет The Guardian.

Кроме того, председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томас Гассилуд отметил, что решение этого вопроса "развивается довольно быстро".

"Накануне я был в Лондоне, чтобы обсудить с британскими депутатами военную помощь Украине. В том числе был поднят вопрос возможности отправлять истребители ее армии. В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку дела развиваются довольно быстро", – подчеркнул он.

В то же время Гассилуд добавил, что и танкам, и самолетам, поставляемым Киеву с Запада, требуется длительная специальная подготовка, при этом на каждого пилота требуется до десяти человек наземного персонала.

Истребители F-16 для Украины

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 20 января сделал заявление о том, что нидерландское правительство рассмотрит возможности поставок Украине F-16, если от Киева поступит соответствующий запрос. Амстердам будет изучать такую возможность "непредвзято", поскольку никаких "табу" на поставку боевой авиации украинскому государству не существует.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что Вашингтон на высоком уровне поддержит инициативы союзников относительно поставок Украине истребителей F-16. Американцы положительно реагируют на любую помощь ВСУ.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина по итогам следующего Раммштайна ожидает положительного решения по предоставлению Киеву боевой авиации. По мнению чиновника, Рамштайн-9 должен стать новой реальностью.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине военный самолет
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