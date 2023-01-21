Украина ждет получения авиации от Запада: следующий Рамштайн будет уже в середине февраля

Встреча 20 января стала "бронетанковым Рамштайном" – Украина получит от западного мира необходимые вооружения, сказал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Надеемся, следующий Рамштайн будет авиационным - Офис президента / Википедия

Восьмая встреча в формате Рамштайн создаст новую реальность. Украина получит от Запада все необходимые вооружения. По итогам следующего заседания Киев ожидает получения боевой авиации. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что восьмой Рамштайн можно неофициально назвать "бронетанковым". Встреча приведет к созданию новой реальности.

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном", - отметил Сибига.

Чиновник убежден в том, что Украина уже в скором времени получит все необходимое вооружение, в том числе танки и бронетехнику. После проведения следующего Рамштайна (оно запланировано на середину февраля, о чем сообщал министр обороны Алексей Резников, - ред.), Киев рассчитывает получить боевую авиацию.

"И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационным", - подчеркнул Андрей Сибига.

Зеленский обратился к участникам восьмого Рамштайна и призвал скорее дать Украине вооружения

Итоги встречи Рамштайн-8

На американской военной базе Рамштайн в Германии 20 января прошла встреча Контактной группы по обороне Украины. Страны-партнеры объявили новый пакет поддержки Киева. Украина получит средства противовоздушной обороны с ракетами к ним, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, внедорожники, вертолеты, гаубицы, СПУ, снаряды и танки.

Однако решение о поставках Украине Leopard так и не было принято. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что есть аргументы "за" и "против" реализации такой инициативы. В Бундестаге из-за сложившейся ситуации подвернули критике канцлера Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по итогам встречи Рамштайн-8 сможет укрепиться. Однако, по его словам, за получение танков Leopard Киеву еще придется побороться.

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