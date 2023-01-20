"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на Рамштайне

Сегодняшний Рамштайн укрепит нашу стойкость, сказал президент в вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 93 ОМБр Холодный Яр

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча Рамштайна укрепит стойкость Украины.

По словам Зеленского, Киеву еще придется побороться за поставки современных танков.

"Сегодняшний Рамштайн укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - заявил он.

Встреча Рамштайн

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Однако по результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков Леопард.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в Рамштайне были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

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