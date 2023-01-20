glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на Рамштайне

20 января 2023, 21:30
Сегодняшний Рамштайн укрепит нашу стойкость, сказал президент в вечернем видеообращении.
Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 93 ОМБр Холодный Яр

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча Рамштайна укрепит стойкость Украины.

По словам Зеленского, Киеву еще придется побороться за поставки современных танков.

"Сегодняшний Рамштайн укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - заявил он.

Встреча Рамштайн

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Однако по результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков Леопард.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в Рамштайне были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Читайте также:

танки Владимир Зеленский Рамштайн встреча Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:02

Ким Кардашьян за космические деньги купила любимое украшение принцессы Дианы

21:30

"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на РамштайнеВидео

21:05

"Прямо как "Хаймарс": Маша Ефросинина засветила бюст на сочных фото в откровенном платье

20:59

Совершили покушение: принц Гарри рассказал о трагедииВидео

20:33

"Цифры большие": американский генерал заявил о колоссальных потерях Украины и РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:17

"Не хотят передавать": в Пентагоне озвучили решение по танкам Leopard для УкраиныВидео

20:16

США призывают Украину подождать с наступлением - ReutersВидео

19:31

"Не в этом году": генерал США озвучил неприятный прогноз по освобождению территорий от оккупантовВидео

19:25

В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощиВидео

Реклама
19:06

Бритни больше нет: эпатажная певица сообщила о смене имени благодаря другу детства

18:59

"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава ПентагонаВидео

18:45

Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий МедведевВидеоблоги

18:42

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европемнение

18:41

Им чужда любовь: знаки зодиака, которые не умеют любить

18:40

Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за ПутинаВидео

18:26

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

18:16

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

18:16

"Посмотрите, какое тело!": в Сети всплыло откровенное видео 18-летнего Колина Фаррелла в стрингахВидео

18:11

Зачем нужно регулярно гладить свою кошку: четыре неожиданные причины, которые вас удивятВидео

18:09

Германия затягивает с поставкой оружия Украине: Штайнмайер резко встал на сторону ШольцаВидео

Реклама
18:05

200 гривен за кг: в Украине установили рекордные цены на популярный продуктВидео

17:36

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

17:04

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбой

16:52

РФ продвинется вглубь Украины после захвата Бахмута - разведка ГерманииВидео

16:48

Завалит снегом и ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания и новой неприятностиВидео

16:48

О ней мечтает любой мужчина: знаки зодиака лучших тещ

16:32

Русские получили по морде и теперь в недоумении: почему их не любят?мнение

16:27

"Война в центре Москвы": есть несколько сценариев событий в РФ после ее поражения – генерал МаломужВидео

16:25

"Она была моей жизнью": сын погибшей в Днепре женщины написал слезное прощальное письмоВидео

16:20

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

16:14

"Нет единого согласия": Рамштайн не одобрил передачу танков Leopard УкраинеВидео

16:00

Путин поручил ФСБ и Минобороны РФ готовить новое наступление, Пригожин и Суровикин провалились – генералВидео

15:49

Оккупантов заманили в ловушку: украинский офицер раскрыл тактику ВСУ в СоледареВидео

15:35

Пугачева и Галкин не против выступления в Минске - концертный директор назвал цену вопросаВидео

15:21

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

15:19

Системы ПВО на крышах домов: в ОП едко высмеяли панику в МосквеВидео

15:00

"У них тактика идти по трупам": перспектив у нового наступления РФ нет – генералВидео

14:50

Умер Дэвид Кросби - рок-легенда и музыкант-виртуоз

14:01

"Шольцу некуда будет деваться": генерал объяснил, почему Украина все же получит танки LeopardВидео

13:59

США бесит изворотливость Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

Реклама
13:58

Аналог ATACMS: Британия планирует передать Украине дальнобойные ракеты - CNNВидео

13:30

"Я рыдаю": Волочкова сообщила о результатах похода к врачуВидео

13:14

С Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУВидео

13:00

Гороскоп на 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

12:38

Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджеяВидео

12:34

Танки, дальнобойные ракеты и F-16 для ВСУ: Зеленский мощно обратился к участникам РамштайнаВидео

12:12

В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

12:00

"Мы открыты, нет табу": Нидерланды готовы поставить в Украину истребители F-16

12:00

Джон Ледженд и Крисси Тейген рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

12:00

Путин слишком много знает и до трибунала может не доехать – Владимир Огрызко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять