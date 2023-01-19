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"Мы все ожидаем согласия одной страны": Зеленский эмоционально высказался о танках для Украины

19 января 2023, 16:34
Зеленский напомнил, что многие страны уже выразили готовность предоставить Украине танки.
Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 93 ОМБр Холодный Яр

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем открыто заявил, что настаивает на необходимости предоставления иностранными партнерами Украине танков.

"Вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит, от желания Украины. Мы, как можем, жмем политически, но самое главное, что мы жмем аргументированно. Против тысяч танков российской федерации недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции.

Он отметил, что Украине нужно соответствующее оружие - либо иметь большое количество артиллерийских систем, либо соответствующее, по его словам, не такое же, как у России, но хотя бы "соответствующее, адекватное количество" танков.

Зеленский напомнил, что многие страны уже выразили готовность предоставить Украине танки, но они ждут разрешений соответствующих государств.

"И Польша готова, и Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить даже небольшим количеством, которое у них же на вооружении, танков Украины. И готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украине пока недостаточно того оружия, которое предоставляют партнеры, ведь от скорости поставок зависит жизнь украинцев.

"Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро. Скорость и время важны. Каждая минута - это человек. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть мощнее, тем больше страна сохранит наших граждан", - отметил Зеленский.

Предоставление Украине танков Leopard

Ранее сообщалось, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что о передаче тяжелой бронетехники говорят на уровне немецкого правительства.

Польша рассчитывает, что страны Европы передадут Украине до 100 танков. Варшава передает 14 танков Leopard. Должны определиться со своим решением Дания, Финляндия и Германия. Танки Leopard есть у 12 стран, но для того, чтобы их передали Киеву, нужно разрешение от Берлина, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Как стало известно, канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие президенту США Джо Байдену. Он сказал, что танки поедут в Украину только после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину. В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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